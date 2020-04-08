世界田徑總會(WA)昨晚宣布從4月6日起凍結東京奧運所有資格賽，時間到11月30日為止，這段時間所有達標的成績都不會列入計算，而且田總的50%員工也因為新冠肺炎疫情影響而開始休長假。

世界田總表示，在經過與東京奧運田徑運動委員會、各會員國田徑協會討論過後決定，4/6-11/30日這段時間所有比賽成績都不會列入東京奧運資格賽的考量，同時世界排名也會隨之凍結。

世界田總主席柯伊表示，「我要感謝運動員委員會的努力，他們相信在此期間中止奧運資格可以讓運動員有更多的準備，這是最好的方法，尤其是在此嚴峻的時期，我們要考量的是公平性。」

世界田總說，等到新冠疫情獲得控制之後，12月1日起就能恢復奧運資格賽以及世界排名，直到明年新的資格賽截止日。

此外，世界田總總部也將有50%員工將休長假，畢竟所有活動都暫停了，賽事贊助金也暫停了，因此世界田總必須面對此現實情況。但所有員工仍能領全薪，且70%薪資由摩納哥政府補助，其餘30%由世界田總支付。

(中時 )