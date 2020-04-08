美艦第四艘！尼米茲號航空母艦傳確診 11:272020/04/08 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基地位於布雷默頓港的尼米茲號航空母艦上，傳出1名正在艦上的水手於上周確診新冠病毒，並已下船隔離。圖為尼米茲號。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美媒《politico》引述3名國防官員指出，基地位於布雷默頓港的尼米茲號航空母艦上，傳出1名正在艦上的水手於上周確診新冠病毒，並已下船隔離。尼米茲航艦傳確診後，讓該艦成為繼羅斯福號、雷根號以及卡爾·文森號後，第4艘傳出確診的航空母艦。 文章來源：Sailor aboard 4th U.S. aircraft carrier tests positive for coronavirus (中時電子報) #新冠病毒 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #確診 #航空母艦 #尼米茲號 #布雷默 #羅斯福號 #雷根號 也許您會感興趣 推薦閱讀 無症狀傳染 收包裹沒洗手中鏢 04:102020/04/05 兩岸要聞 國內新增8確診全境外移入 奧捷團再添3人染疫 13:462020/04/05 生活 旅遊團逾2人確診 全團採檢 01:202020/04/06 政治要聞 未回溯居家檢疫 恐爆社區破口 01:202020/04/06 政治要聞 這班機好毒 3／30自紐約返台已9確診 全機旅客居家隔離 14:182020/04/06 生活 新冠肺炎新增10例確診 總數增至373例 15:362020/04/06 生活 雙北合計過半數 台灣最新確診地圖曝光 07:592020/04/07 生活 基隆一天增加3名確診 市府指累計6例皆境外移入 13:142020/04/07 生活 一分鐘看懂 今日指揮中心疫情重點 16:082020/04/07 生活 確診者足跡 專家促去識別化公布 04:102020/04/08 生活新聞 國際熱門新聞 恐夏天才重返唐寧街 英相強生進ICU最新病況曝光 - 國際 美艦第四艘！尼米茲號航空母艦傳確診 - 國際 新冠肺炎》美國確診數37萬 死亡破1.1萬例！川普斥WHO搞砸了 - 國際 7年來罕見！人類關在家後…印度沙灘出現「超壯觀景象」 - 國際 納瓦羅：我早在1月就發警告了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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