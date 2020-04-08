據美媒《politico》引述3名國防官員指出，基地位於布雷默頓港的尼米茲號航空母艦上，傳出1名正在艦上的水手於上周確診新冠病毒，並已下船隔離。尼米茲航艦傳確診後，讓該艦成為繼羅斯福號、雷根號以及卡爾·文森號後，第4艘傳出確診的航空母艦。

(中時電子報)