據美媒《politico》引述3名國防官員指出，基地位於布雷默頓港的尼米茲號航空母艦上，傳出1名正在艦上的水手於上周確診新冠病毒，並已下船隔離。尼米茲航艦傳確診後，讓該艦成為繼羅斯福號、雷根號以及卡爾·文森號後，第4艘傳出確診的航空母艦。

文章來源：Sailor aboard 4th U.S. aircraft carrier tests positive for coronavirus

(中時電子報)

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