行政院拍板紓困2.0，整體規模達1兆500億元，國民黨今天邀集專家學者剖析箇中缺失，認為酷碰券難以普及全民，預期效果極為有限，恐無法達到「雨露均霑」，重申以現金取代酷碰券，另建議政府放寬薪資補貼標準，加碼照顧勞工；對中小企業融資保證、利息補貼等預算增加至200億元以上規模；紓困預算的14％由地方政府發放。

對於經濟部推出酷碰券，國民黨認為，以行動支付方式並僅提供25％折扣優惠，對老人或是不熟悉行動支付的民眾仍相當不便。同時，消費者使用酷碰券需自己額外掏出購物金額的四分之三的金錢，「忽略窮人與失業者連基本費用都難以支付的問題」，這也是各國提供給國民的紓困方案，都以「直接發放現金或支票」為主的原因。

文傳會主委王育敏以新加坡相較台灣，前者對於年滿21歲的國民每人發放600新加坡元（約新台幣1萬2643元）的現金補貼；台灣卻硬要採用無法惠及全民的行動支付消費折扣方式，且酷碰券預算只有110億，每人只有3千元，預期效益恐難以期待。要創造最大的實質消費效果，仍以發放現金最為適當可行，對刺激經濟的復甦也最有幫助。

倫敦大學伯貝克法律學校博士施威全補充，紓困方案中超過7千億為貸款補助，「來的太晚也太繁瑣」，高達200萬名派遣勞工與畢業生因無法提交非自願性證明而無法貸款，民眾的卡費緩繳需提供一大堆證明，官股銀行的做法守舊落伍，抱著鐵飯碗抗拒改變。

「薪資補貼限制多，遠不如其他國家」，王育敏說，新加坡確實採取「雨露均霑」作法，所有在職員工4月薪資可獲得高達75％補貼，補貼金額上限新幣4600元（約新台幣9.7萬元）；台灣則是對於觀光、運輸業每人每月薪資補貼1萬元，艱困服務業每人每月最高2萬元，無論是門檻或金額上都不如新國，建議政府應放寬薪資補貼標準，加碼照顧勞工。

針對經濟部編列975億元紓困預算，智庫經濟組指出，此次增加預算中，除了利息補貼增加的12億元能讓中小企業受惠，其他多屬於「看得到、吃不到」，對中小企業的幫助增加不多。國民黨建議，對中小企業融資保證、利息補貼等預算需增加至少50％，也就是200億元以上的規模，以協助企業度過難關。

中國文化大學全球商務系兼任副教授杜震華指出，疫情已經在全球擴大，迄無和緩跡象，重創全球經濟，台灣不可能獨善其身，經濟成長率可能是負成長，然而紓困預算內容規劃欠妥，補貼標準無方，建議2100億元特別預算至少在增加2倍，佔GDP的3.3％。

鑑於上次600億元特別預算中，地方政府幾乎沒有角色，所有的直接紓困都是中央政府一把抓，國民黨認為，就地方小型企業及自營行業而言，地方政府會比中央政府更知道那類商號、那個偏鄉需要紓困，因此，應讓地方政府扮演更積極角色，對於小型及自營業者進行有效紓困。

因此，國民黨主張，行政院所提特別預算中，經濟部「艱困企業協助」編列383億，交通部「紓困觀光產業」編列125.77億，農委會「紓困農戶、農團、農企及其他相關企業等」編列73億，三者合計約582億，其中至少14％，也就是81.5億，應發放給地方政府，由其訂立紓困辦法，負責發放給轄內需要紓困的小型企業、無商業登記店家、夜市商家、小型農家、偏遠地區等個體；對於受到觀光萎縮而受困之偏鄉企業，尤其要給予關注。其他文化部及教育部預算中相關部分，也應比照處理。

國民黨說明，上述14％的標準，是鑑於109年中央政府總預算2兆1000億中，含14％的地方政府統籌分配稅款，可見中央與地方分工有所必要。

(中時 )