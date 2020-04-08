台商違反居家檢疫規定想出境遭攔 檢依妨害公務起訴 11:302020/04/08 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 盧姓台商違反居家檢疫規定，在送集中檢疫處所的途中破壞防疫計程車隔板，又持木扇向警方揮擊，高雄地檢署8日依涉嫌妨害公務起訴盧姓台商。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 盧姓台商違反居家檢疫規定，多次出入公眾場所，並搭乘大眾交通運輸工具南下，想從高雄國際航空站搭機出境，雖然衛福部疾管署即時攔截，但在送集中檢疫處所的途中破壞防疫計程車隔板，又持木扇向警方揮擊，高雄地檢署8日依涉嫌妨害公務起訴盧姓台商。 (中時 ) #高雄 #台商 #居家檢疫 #妨害公務 #檢疫 #高雄 #台商 #公務 #妨害公務 也許您會感興趣 推薦閱讀 居家檢疫情侶 陳屍租屋 04:102020/04/04 社會新聞 居家檢疫情侶隔離第二日雙亡 警：探視有聽到電視聲 10:002020/04/04 社會 澎湖縣政府慰問慰問在台居家檢疫鄉親 祝福早日出關 10:592020/04/04 社會 違反居家檢疫韓籍夫妻 高市衛生局依法重罰 12:182020/04/04 社會 最高7000元！北市居家隔離、檢疫補助即日起申請 12:512020/04/06 生活 不滿延會 罷韓團體議會掛牌封「國瑜市議會」 13:482020/04/06 政治 永和警LINE視訊居家檢疫者 防疫「No Touch」 18:412020/04/06 社會 中市居家檢疫趴趴走想喝珍奶 菸癮發作買菸恐付重罰代價 19:482020/04/06 生活 居家檢疫男2度社區大廳取餐 警依法送辦 14:312020/04/07 生活 居檢者應普篩 補防疫破口 04:102020/04/08 生活新聞 社會熱門新聞 馬英九控名嘴陳敏鳳逆轉勝 需賠60萬並登報道歉 - 社會 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 考太差老師要求自打耳光80下 高市教育局：違法管教零容忍 - 社會 伸鹹豬手偷摸正妹俏臀 88歲老不修被訴 - 社會 蔡依林抗疫歌惹議 館長狂酸：敢講中華民國加油？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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