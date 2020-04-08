盧姓台商違反居家檢疫規定，多次出入公眾場所，並搭乘大眾交通運輸工具南下，想從高雄國際航空站搭機出境，雖然衛福部疾管署即時攔截，但在送集中檢疫處所的途中破壞防疫計程車隔板，又持木扇向警方揮擊，高雄地檢署8日依涉嫌妨害公務起訴盧姓台商。

(中時 )