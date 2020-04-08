苦苓發文。（圖／翻攝自苦苓臉書）

新冠肺炎疫情持續在全球升溫，日前清明連假，在墾丁等風景區出現人潮，恐成為防疫破口。昨(7日)行政院長蘇貞昌表示，目前還沒有取消五一連假的計畫，未來要看民眾的自律，作家苦苓也投下反對票，直說相信台灣人的自律，貿然取消會影響太多人的行程規劃。

對於接下來五一連假是否取消以避免群聚感染問題，昨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，要看疫情變化做調整，及民眾配合情形，目前暫時不須嚴格管制，而行政院長蘇貞昌也同步說目前沒有取消規劃，還是希望民眾多自律，保護自己也是保護家人。

對此，苦苓昨發文說：「貿然取消五一連假會影響很多人的行程規劃，我相信台灣人懂得自律、也會他律，不會再重演清明連假的擁擠狀況。」也笑說若真的要擠，不用放假三天才跑出來人擠人，其他網友則說：「大師，可以呼籲，不過別高估台灣人的素質...」、「我真的不信台灣人民的自律啊，大師」、「希望了!!!但不太樂觀......」、「只能要求各大景點做好因應了」。

(中時電子報)