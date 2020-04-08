至上3月營收 創近17個月新高 11:362020/04/08 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IC通路商至上（8112）受惠下游伺服器等客戶需求強勁，3月營收交出133.09億元亮眼成績單，月增25.4％、年增75.2％，創近17個月以來新高；累計首季營收達322.52億元，年增逾五成。展望後市，在記憶體價格走揚、伺服器需求暢旺，以及5G手機步入成長期等挹注下，至上今年業績有機會再締新猷。 (工商 ) #至上 #伺服器 #月營收 #IC #通路商 也許您會感興趣 推薦閱讀 電商崛起 3C通路商變身接招 04:102020/04/06 產業．科技 防疫加持 華擎健策前景優 04:102020/04/06 證券．權證 東南亞鎖國 伺服器出貨恐大亂 04:102020/04/07 產業．科技 《業績-光電》逐漸復工 GIS-KY3月營收月增63.4％ 07:452020/04/07 財經 《業績-其他》jpp-KY3月營收雙增 Q1仍年減4.76％ 11:252020/04/07 財經 《業績-電子零件》騰輝-KY3月營收4.97億元 創單月歷史新高 14:332020/04/07 財經 航空貨運運價高漲 中菲行3月營收年增14.9％ 15:102020/04/07 財經 華新科3月營收月增27.88％ 15:302020/04/07 財經 國巨3月營收寫14個月新高紀錄 16:442020/04/07 財經 《業績-電機》氣立3月營收月翻倍 攀18月來新高 10:342020/04/08 財經 財經熱門新聞 沙俄減產有「鬼」？油價又崩藏內幕 - 財經 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 財經 疫情擊垮美國經濟？私募巨頭曝慘烈數字 - 財經 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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