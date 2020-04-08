IC通路商至上（8112）受惠下游伺服器等客戶需求強勁，3月營收交出133.09億元亮眼成績單，月增25.4％、年增75.2％，創近17個月以來新高；累計首季營收達322.52億元，年增逾五成。展望後市，在記憶體價格走揚、伺服器需求暢旺，以及5G手機步入成長期等挹注下，至上今年業績有機會再締新猷。

(工商 )