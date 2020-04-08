澳洲最大旅行社Flight Centre執行長特納（Graham Turner）表示，倘若目前遏止新冠肺炎傳播的措施奏效，預料北美、澳洲、東南亞的國內航線在6月恢復。至於國際航線回復正常水準，則可能要再半年時間。

特納接受CNBC節目訪問時指出，「我的看法是東南亞、澳洲、北美的國內航線6月開始回溫，恢復正常航班，不過這仍取決於政府命令。至於國際航線，我們認為可能要到9月、10月，也就是6個月後。」

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