旅行社高層估 北美、澳、東南亞6月恢復國內航線 11:352020/04/08 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲最大旅行社Flight Centre執行長特納（Graham Turner）表示，倘若目前遏止新冠肺炎傳播的措施奏效，預料北美、澳洲、東南亞的國內航線在6月恢復。至於國際航線回復正常水準，則可能要再半年時間。 特納接受CNBC節目訪問時指出，「我的看法是東南亞、澳洲、北美的國內航線6月開始回溫，恢復正常航班，不過這仍取決於政府命令。至於國際航線，我們認為可能要到9月、10月，也就是6個月後。」 (工商 ) #東南亞 #國內航線 #特納 #國際航線 #澳洲 也許您會感興趣 推薦閱讀 台水園區7月啟用 新南向跨大步 04:092020/04/04 產業．科技 東南亞鎖國 伺服器出貨恐大亂 04:102020/04/07 產業．科技 澳洲保養Jurlique響應地球月 推環保公益計畫 13:482020/04/07 美妝 《國際金融》澳洲央行維持利率不變 警告本季經濟暴跌 16:142020/04/07 財經 《生醫股》樂斯科將擴充代養服務 擬東南亞建實驗鼠培育中心 17:222020/04/07 財經 財經熱門新聞 沙俄減產有「鬼」？油價又崩藏內幕 - 財經 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 財經 疫情擊垮美國經濟？私募巨頭曝慘烈數字 - 財經 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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