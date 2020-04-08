大陸湖北省武漢封城76日，於今（8日）0時解封，居民在防疫前提下可回歸正常生活。有專家指出，許多人因此放鬆警惕，但其實約有1至2萬名的「無症狀感染者」，將會隨著解封而到處趴趴走，相當危險。

首班列車將開往廣州。（合成圖／百度）

據陸媒《和訊網》報導，武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科專家楊炯教授表示，以近3日的普查數據發現，武漢的無症狀感染者佔0.15％-0.3％。他解釋：「也就是說大約有1、2萬的無症狀感染者，雖然現在看來無症狀感染者的傳染性比較低，但總歸是有傳染性的，還是需要警惕。」

由於武漢疫情明顯趨緩，民眾的防備心已減弱，甚至有人出門不戴口罩，讓楊炯認為相當危險。楊炯表示「少聚集、戴口罩」依舊必要，「不排除新冠肺炎會像流感一樣長期存在的可能，因此我們應該把它當流感來預防，起碼這幾個月應該是這樣，小心一點為好。」

報導指出，目前武漢打算加強重點人群排查，包含確診患者、疑似患者、復陽患者、無症狀感染者等、從境外回來身體有異常的人員，還有這些人的密切接觸者，比如醫護人員、社區工作者等。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)