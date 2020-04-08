夏嫌手工變造刮刮樂騙倒彩券行。(台南市警五分局提供／曹婷婷台南傳真)

夏嫌手工變造刮刮樂騙倒彩券行。(台南市警五分局提供／曹婷婷台南傳真)

高雄市一名47歲夏姓男子因缺錢花用，3月19日持自行變造「超級777」刮刮樂彩券，向台南市北區一家彩券行兌獎7萬元，由於店家現金不足，夏嫌改口也可用等值150張的刮刮樂彩券兌換，店家不疑有他交付各類型刮刮樂彩券，未料之後向銀行兌獎才驚覺原來是一場詐騙，台南市警第五分局昨天逮獲夏嫌，初步掌握中部以南至少5店家受害，不法獲利超過40萬。

警方表示，夏嫌涉嫌變造刮刮樂彩券，估計從去年底開始犯案，先後向台中、彰化、台南、高雄等店家行騙得逞，不法獲利數十萬元，警方昨天在夏嫌高雄住處將他逮捕，並起獲數十張刮刮樂彩券、變造工具、筆刀、白膠等做案工具。

警方調查，夏嫌曾開餐廳，卻因經營不善而結束營業，因失業加上缺錢花用，竟動起歪腦筋，夏嫌先是蒐集刮不中的刮刮樂當範本，割下刮刮樂卡片表面薄膜，再割下中獎號碼，拼湊一張「中獎」的刮刮樂，夏嫌研究多時，功夫也愈來愈好，只需膠水、雕刻刀與刮棒，平均花費4、5小時，就能偽造一張一般人肉眼難以辨識的刮刮樂。

夏嫌從去年底開始從事變造刮刮樂彩券，刮除刮刮樂彩券銀漆，再以筆刀拼湊變造中獎金額、英文字母及彩券下方序號，夏嫌起初就近向廟宇、夜市等無機器比對的刮刮樂攤商行騙，發現都能得逞，利用此一漏洞，後來犯案足跡更擴及台中、彰化、台南及高雄等地區，警方訊後依詐欺、變造有價證券等罪嫌將其送辦。

台南市政府警察局第五分局呼籲彩券行店家，如遇有上記情事可疑人士，請善加利用刮刮樂QR code並使用檢驗設備確認彩券是否遭變造或通知警方到場協助，以避免受害。

(中時 )