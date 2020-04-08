苑裡民眾5日下午近2時許與友人騎乘機車，由南往北行經苑裡鎮天下路，因轉彎禮讓直行車暫停在車道上，卻被為公路準備左轉的白色休旅車駕駛按了1聲喇叭，雙方因此爆發口角衝突，騎士事後將行車記錄器PO網，警方表示，尚未接到報案，呼籲民眾遇到行車糾紛應先報警，避免不必要的爭端。

苑裡1名騎士5日下午1點48分，載著友人在天下路與為公路交叉口準備左轉，因禮讓對向直行車先停在車道內側，不料被從為公路準備左轉進入天下路的白色休旅車駕駛按了1聲喇叭，友人怒喊「叭三小」引起休旅車駕駛不滿，雙方因此在路口互相叫囂。

騎士指控休旅車駕駛轉彎不打方向燈，還作勢要打人，原本要叫警察到場處理，結果對方卻落跑。騎士與友人心有不滿，於是騎機車尾隨休旅車駕駛，錄下休旅車違規畫面檢舉，引起網友熱議。

苑裡分駐所長陳世偉表示，有關該行車記錄器影片，警方尚未接到當事人報案，呼籲民眾遇到類似行車糾紛，應先撥打110請警方到場處理，避免不必要的爭端。

(中時 )