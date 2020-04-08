新冠肺炎大爆發，急診科醫師白永嘉發文表示，最近急診超多這類患者，如果早點送來就不會這麼嚴重，提醒民眾有10種症狀就應盡速就醫。引發網友熱議，恐慌症讓大家不敢去醫院，造成很多不可彌補的憾事。

白永嘉在臉書發文指出，「最近急救室爆炸，很多都是這種的」因為疫情的關係，很多老人（無論是病人本身還是家屬）都不敢來醫院，結果慢性病沒藥也不管、很不舒服也忍耐不就醫，直到最後受不了了才送急診。

白永嘉表示，有幾個老人令他覺得很遺憾，如果早些送來就不會這麼嚴重，之前希望民眾別因小病來醫院，但老人家不舒服千萬不能忍耐，請多注意，現在更要呼籲，若有以下危急症狀應立刻送醫：

1. 意識變差

2. 呼吸急促

3. 胸悶盜汗

4. 發燒不退

5. 厲害咳嗽

6. 嚴重腹痛

7. 劇烈嘔吐

8. 口齒不清

9. 突然肢體無力

10. 頭胸腹部挫傷

貼文曝光後，也引發網友討論，「辛苦了！可否請指揮中心呼籲民眾不必過度擔心去醫院門、急診，過度宣傳造成本來小病變大病的狀況」、「恐慌症讓大家對醫院望之卻步，造成很多不可彌補的憾事」、「最怕就是疫情影響了真正需要急診的患者」。

(中時電子報)