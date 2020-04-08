◎籲陸美歐返台標準應一致 柯嗆：別讓政治扭曲專業

針對中央的防疫戰略，台北市長柯文哲8日批評，幾乎確診的都是境外移入，大陸才11例，但歐美都超過10倍，對於陸、美標準應一致，比如武漢台人一上機就一大堆動作、集中檢疫，結果從美國返台的飛機一次就感染10人，這不是辦法，別讓政治扭曲專業判斷。

◎無薪假家數、人數續升 雙北成重災區

新冠肺炎疫情持續延燒，衝擊各行各業，實施無薪假家數、人數持續攀升。勞動部今（8）日公布最新無薪假統計，截至7日為止，各地勞工行政主管機關通報實施無薪假的企業家數有370家，實施人數8,739人。

◎馬英九告陳敏鳳逆轉勝 需賠60萬並登報道歉

名嘴陳敏鳳5年前在美麗島電子報撰文指「馬英九總統收受違法政治獻金」，馬認為她所說的並非事實致他名譽受損，提告求償1000萬並須登報道歉，一二審都判馬英九敗訴，最高法院撤銷後，高院更一審逆轉改判陳女須60萬元並刊登道歉聲明。

◎大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度

雖已四月，下周一二(4/13、14)仍有大陸冷氣團到台灣。氣象專家吳德榮表示，周日(4/12)強冷空氣南下，下周一(4/13)全台天氣晴，但晚上及下周二(4/14)清晨、因輻射冷卻，北台灣平地最低氣溫下探11、12度；達到「大陸冷氣團」小於14度的標準，早晚要注意保暖。

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(中時電子報)