武漢對外通道開啟後，出城車輛絡繹不絕，進城車輛寥寥無幾。一輛自小客車小心翼翼的停在了收費站進城口的檢查站，收費站工作人員擺手指示車輛直接通過。

駕駛那輛自小客車的是一名中年男子，他在車上問：「進來還能出得去嗎？」得到工作人員肯定的答案後，他才加速駛入武漢。

另外一名付先生，從荊州江陵跋涉了4小時的路持，為了給他的叔叔到華中科大同濟醫學院附屬同濟醫院取藥，且必須於同日下午2時前送回。他的叔叔不幸罹患肝癌，曾在同濟醫院進行手術治療，封城後在荊州某醫院化療，不過有些藥物由於是進口的，只有武漢才能取得。

付先生表示，他打聽了進出武漢的各種政策和限制，同時也擬定好備案，若五法順利進出，就讓堂弟把藥送到閘道口交換，他不進城。

付先生表示雖然也知道武漢8日解封的消息，但難免有些忐忑，問一下工作人員才能安心。被問及可以出城時的心情，他則回應，心裡相當高興，終於放下了這陣子的包袱。”

不過付先生的堂弟錯過了拿藥時間，只能等到8日早上在前往拿藥。他隨即決定在車上過夜。他說，住在自己車裡也好，比較不打擾別人。”

付先生稱，自己之前在江陵做義工，負責勸導民眾做好衛生習慣，也持續關注疫情。看到數字降為0，湖北各地陸續解封，感到非常高興。

談到任何感想，付先生都僅用「高興」一詞來概括，他的喜悅之情卻讓人感到相當豐富。

(中時 )