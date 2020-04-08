北市議員王鴻薇、陳炳甫今天上午舉辦記者會，質疑中央紓困預算分配不當。（譚宇哲攝）

因應新冠肺炎疫情衝擊，中央編列600億紓困，北市議員王鴻薇、陳炳甫今舉辦記者會指出，中央紓困預算分配給各縣市僅約14億多，不到整體2％，且補助項目大多緩不濟急，怒轟中央因為執政縣市少，用紓困預算綁樁。

王鴻薇指出，中央紓困預算分配直轄縣市平均補助額約9513萬，一般縣市約6269萬，金門連江只有950萬，其中交通部160億、教育部5.7億預算對地方政府更是零補助，中央根本「極權又集錢」，難道要等地方政府錢燒完，再出手刷民調嗎？

陳炳甫表示，中央補助項目緩不濟急，商圈現在一片慘，都是「怨沒不怨少」，但經濟部補助零售餐飲業者的3億預算為例，只補助130案，試問如何篩選？又如何實際幫助所有業者？

另經濟部編列4億7500萬補助地方政府改善衛生設施、修繕排水系統、採光等，更是對於產業人流減少毫無幫助，等到做完都倒光了。

王鴻薇、陳炳甫表示，中央如果有心抗疫，應該全力支援地方政府，但中央600億資源一把抓緊緊，不免讓人質疑，難道是因為中央目前執政縣市只有6個，為了綁樁才不敢把資源下放地方。

(中時 )