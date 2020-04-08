88歲金姓老翁去年在藥局，趁1名年紀足以當他孫女的正妹，挑選商品不注意時伸出鹹豬手偷摸她屁股；台北地檢署調閱藥局內的監視器畫面，認定金翁涉嫌性騷擾，起訴這名老不修。

檢方調查，去年11月間，金姓老翁在北市某藥局購物時，見前方有位正妹正在挑選櫃檯上的商品，故意慢慢靠近對方，再假裝從她身旁經過，趁機摸了她屁股一把。

被害女子被金翁襲臀後，憤而調閱藥局的監視器，並報警提告。檢方根據監視器畫面，認定金翁涉嫌性騷擾，依法起訴。

(中時 )