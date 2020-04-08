伸鹹豬手偷摸正妹俏臀 88歲老不修被訴 11:412020/04/08 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 88歲金姓老翁去年在藥局，趁1名年紀足以當他孫女的正妹，挑選商品不注意時伸出鹹豬手偷摸她屁股；台北地檢署調閱藥局內的監視器畫面，認定金翁涉嫌性騷擾，起訴這名老不修。 檢方調查，去年11月間，金姓老翁在北市某藥局購物時，見前方有位正妹正在挑選櫃檯上的商品，故意慢慢靠近對方，再假裝從她身旁經過，趁機摸了她屁股一把。 被害女子被金翁襲臀後，憤而調閱藥局的監視器，並報警提告。檢方根據監視器畫面，認定金翁涉嫌性騷擾，依法起訴。 (中時 ) #藥局 #監視器 #正妹 #定金 #檢方 也許您會感興趣 推薦閱讀 26歲正妹醫生解放白袍 深V挖空泳衣解褲頭網戀愛 11:232020/04/04 星光 正妹發言人撩下去 大跳洗手舞宣導防疫 12:332020/04/04 政治 最美挺韓正妹拍超萌影片 網暴動：好可愛 13:182020/04/04 政治 高雄檢疫女關機失聯 只因夫想看正妹女警到府 11:122020/04/05 社會 正妹最多的夜市在哪？老司機曝：這裡超敢穿 15:002020/04/05 日常 正妹穿深V細肩帶喝奶 酥胸露一半網暴動 09:412020/04/06 星光 清純妹曬比基尼照送福利 男粉淪陷 11:162020/04/06 正妹 北市教育官員上班看A片打手槍 監視器全都錄 11:192020/04/06 社會 正妹穿三點式打鼓 熱血晃動網嗨爆 18:312020/04/06 正妹 超兇妹秀名車 上帝視角意外洩真相 21:392020/04/07 日常 社會熱門新聞 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 馬英九控名嘴陳敏鳳逆轉勝 需賠60萬並登報道歉 - 社會 陸軍航特部士官搞老鼠會 威逼學弟貸款投資吸金600萬 - 社會 收入穩又跑不掉 軍人成不法集團新肥羊 - 社會 蔡依林抗疫歌惹議 館長狂酸：敢講中華民國加油？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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