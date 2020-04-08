Volvo汽車台灣子公司國際富豪汽車表示，搭載 SPA平台的S60房車與V60旅行車系，於今年銷售穩健成長，在3月國內進口中型豪華車款級距的銷售占比達21％，對比2月市占更成長七個百分點。為慶祝熱銷表現，國際富豪汽車也宣布，針對S60 T4 Momentum推出159萬元現金優惠價（原價185萬元）；S60與V60 PHEV車型則提供低月付2萬元享50期零利率優惠，同時免費贈送充電樁，並有八年或16萬公里的電池保固。

國際富豪汽車指出，S60與V60在全新SPA平台下打造出寬敞車室空間與饒富樂趣的駕控本質，輔先進安全與駕駛科技，動力部分除了既有的 Drive-E汽油引擎外，搭載Plug-in Hybrid Electric雙能電動的T6車型，擁有超過 50公里的純電續航力、時速125公里的純電行駛極速，不只能滿足日常通勤所需，更能提供「無里程焦慮」的用車享受。

(工商 )