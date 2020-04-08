因應疫情衝擊短期鋼市，中鋼(2002)除了第二季規畫減產5%，並決議將旗下二號高爐大修提前1~2個月，以因應全球疫情能獲得控制時，隨著經濟好轉，鋼鐵大增之需求。

短期鋼市則仍不振，中鋼4月才剛大漲內銷盤價，5月鋼價即轉跌。目前亞洲鋼市低價鋼品流竄，台塑越南河靜鋼鐵即將開出的鋼價能否止跌成為指標。

新冠肺炎疫情延燒，外銷接單趨緩，中鋼之前已規畫四座高爐廠於笫二季起輪流減產5%，近期並決議旗下二號高爐廠，將原訂於今年10月停爐大修計畫，提前到8月底或9月起歲修150天，預計明年2月提前量產，將有助於提升鋼鐵市場供需的穩定度。

中鋼董事長翁朝棟表示，二號高爐提前歲修，可望提前量產，屆時若遇到市況好轉，對中鋼就非常有利。中鋼董事長翁朝棟表示，大陸將於4月底控制疫情，未來全球疫情能獲得控制，隨著經濟好轉，鋼鐵需求大增，鋼市勢必呈現V字型反彈。

中鋼提前布署，將二號高爐大修提前1~2個月，以迎接未來鋼市好轉，中鋼今股價隨著台股走揚，中鋼集團中鴻(2014)、中鋼構(2013)股價齊漲。

中鋼構2019年稀釋每股盈餘0.81元，盈餘全數分配現金股利每股0.81元，採高配息。中鋼構並具有離岸風電商機，帶動股價更為強勢。

(時報資訊)