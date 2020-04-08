立法院社會福利及衛生環境委員會今(8)日邀請環保署、經濟部、交通部就「我國因應氣候變遷作為及溫室氣體減量及管理法修法方向」進行專題報告，環保署長張子敬表示，今年將擬定溫管法草案二階段目標，預計下半年底送至行政院核定。
環保署長張子敬表示，2018-2019年我國減排有進步，但在行政效率待提升、權責劃分不明確、長期減量力道不足及調適機制欠缺等都區加強。
張子敬指出，目標下半年底將擬定溫管法修法草案送至行政院核定，修法方向將朝著擴大公民參與、授權各部門訂定強制性效能標準、新增或變更排放源採用最佳可行技術、鼓勵事業單位自行減量碳排以執行溫室氣體增量抵換。
張子敬進一步指出，將參考國際碳定價作法，納入「污染者付費」機制，搭配補助減量完備經濟誘因，以及明定國家氣候變遷調適專章，包括訂定行動方案法源。
張子敬說，溫管法第二階段目標將會加強中央與地方政府所擬定的減碳方案、產業盤查及減量，並輔以調適方案，架構因應氣候變遷的整體策略。
(中時 )
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