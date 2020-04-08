金門警方引進「24小時違規停車自動偵測執法系統」，架設地點之一在西南門里辦公處前公車停靠區路段。（李金生攝）

警方評估未來每隔3分鐘連續加開1張罰單，擴大取締和執行成效。（警方提供）

金門警方引進「24小時違規停車自動偵測執法系統」，架設在金城郵局至縣農會路段、西南門里辦公處前公車停靠區2個路段，3月啟用至今已替880輛違規車子「拍照」，交通秩序獲得明顯改善。

縣警局指出，該系統於去年12月建置完成，今年2月份勸導期間（16日至29日）共寄出勸導單135張。自3月份正式執法迄今，金城郵局段計舉發違停803件，西南門里公所前舉發違停77件，每日違規件數與建置前比較，均呈現大幅降低。尤以西南門里公所前的公車停靠區，每日平均違規停車僅2.6件。附近民眾及學生反映很多汽、機車駕駛人不敢違規，路口也變得安全許多。

警方分析，金城郵局至縣農會路段違規停車，大都是民眾前往郵局辦事或便利超商購物，因貪圖ㄧ時之便而違規停等或併排停車。但因當地屬紅線路段，車流量很大，違規停車極易影響車輛通行，希望民眾將車子停至金城鎮公所後方的停車場，確保交通安全和避免違規遭舉發。

警方提醒，執法偵測設備採24小時連續監控不間斷，無日、夜間的區別，且系統是使用雷射偵測、車牌辨識系統及攝影機，在自動偵測到違規停車後，便會自動傳送舉發系統。

有些民眾心存僥倖，認為違停超過3分鐘才會舉發，因此每2分鐘就移動一下，在附近一直繞來繞去，反而製造更多交通狀況；另也有人抱著「吃1張罰單停1整天」的心態，警方也不排除以每隔3分鐘連續加開1張罰單的方式來反制，以起到真正改善交通的作用。

(中時 )