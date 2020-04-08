香港延長「限聚令」至23日 暫關閉美容按摩院 11:542020/04/08 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港延長「限聚令」至23日，過往街頭人群盛況仍持續難見。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為防控疫情發展，香港政府8日上午宣佈，對於餐飲業的規定以及禁止多於4人在公共場所聚集的「限聚令」等相關措施將延長14日直到4月23日。另外，在要求暫時停業的場所中，新增加美容院和按摩院也須停業14日。 據大陸央視新聞報導，截至4月7日中午，香港確診病例總數為935例，較兩星期前的數字有大幅增加，且其中不少確診病例是沒有外遊記錄的本地感染病例。 (旺報 ) #病例 #香港 #場所 #增加 #按摩院 也許您會感興趣 推薦閱讀 7日起近封城 新加坡證交所維持交易 19:322020/04/04 財經 連假曾至人潮擁擠場所 陳時中：在家辦公 10:112020/04/06 生活 高檢署要求 連假曾赴11處擁擠場所員工自主管理14天 15:162020/04/06 社會 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 香港防疫再加碼 港府：將延長非香港居民入境限制 22:342020/04/06 兩岸 海派、金錢豹等酒店陸續復業 中市副市長率隊稽查 00:352020/04/07 社會 大陸首現單日無新增死亡病例 09:492020/04/07 兩岸 避免職災 全國金融業工會聯合總會提3建議 18:002020/04/07 生活 疫情進入緩解期？網點名「3神國」 07:552020/04/08 日常 陸新冠肺炎 新增62例確診 2人死亡 10:012020/04/08 兩岸 兩岸熱門新聞 武漢解封後首批班機 空服員廣播哽咽 - 兩岸 武漢今解封 凌晨起大批人離城 - 兩岸 - 旺報 美陷泥淖 陸專家籲適度對台動武 - 焦點新聞 - 旺報 任志強落馬 涉嚴重違紀違法遭查 - 兩岸 傳強迫義大利購回先前捐贈醫療物資 陸外交部回應 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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