為防控疫情發展，香港政府8日上午宣佈，對於餐飲業的規定以及禁止多於4人在公共場所聚集的「限聚令」等相關措施將延長14日直到4月23日。另外，在要求暫時停業的場所中，新增加美容院和按摩院也須停業14日。

據大陸央視新聞報導，截至4月7日中午，香港確診病例總數為935例，較兩星期前的數字有大幅增加，且其中不少確診病例是沒有外遊記錄的本地感染病例。

(旺報 )