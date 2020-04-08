期待擁有一款身邊朋友看了都會羨慕的手機嗎？三星在今年二月份的 Galaxy UNPACKED 發表會中，同台推出了 Galaxy S20 系列以及 Galaxy Z Flip 可折疊螢幕手機。其中後者採取限量方式販售，還跟知名時尚品牌Tom Brown合作，推出獨家設計的款式！為了進一步延續 Galaxy Z Flip 的銷售氣勢，並為它增加吸引力，韓媒報導三星打算乘勝追擊推出 5G 版，有機會在 8、9 月亮相。

三星二代摺疊機Galaxy Z Flip系列快速動手玩

或許是因為研發時間更早，三星 Galaxy Z Flip 搭載的是 2019 年安卓旗艦級手機的配備─高通Snapdragon 855處理器，雖然這能有效降低手機的價格，但是不支援 5G 也令不少消費者覺得略感遺憾。不過，如果你曾期待 Galaxy Z Flip 推出 5G 版本的話，恭喜你！你的願望很可能下半年就將實現。

《SamMobile》稍早前報導，三星計畫在今年稍晚推出 Galaxy Z Flip 的 5G 版本。而其實早在 3 月 26 日，韓國的《每日經濟新聞》(Maeil Business Newspaper)便報導，由於三星旗下第一款可折疊螢幕手機 Galaxy Fold 在市場上沒有取得很大的成功，因此 Galaxy Z Flip 先期僅推出 4G 版本來觀察市場反應，不料採取限量販售的 Galaxy Z Flip 銷售成績超出三星預期，獲得了市場認可。報導指出，在韓國 Galaxy Z Flip 推出的頑美黑(Mirror Black)、頑美紫(Mirror Purple)款式，後者受到消費者極大的喜愛。

由於 Galaxy Z Flip 在市場上的表現亮眼，韓媒報導三星打算乘勝追擊推出 5G 版本，預計會在 8、9 月發表。此外，可能還會推出銅棕色、深灰色兩種全新的顏色。Galaxy Z Flip 發表之季，除了與Tom Brown合作的限量款式外，還有頑美黑、頑美紫款式，還有 Mirror Gold 的限量款，而 Mirror Gold 據了解僅在中國大陸以及印度市場推出。

可以預知的是，由於可折疊螢幕的特性，要大幅提升 Galaxy Z Flip 的產量有其難度，但是持續擴大推出 5G 機種，絕對是三星今年的計畫。除了 5G 版 Galaxy Z Flip 之外，預計 8 月前後三星還將推出下一代 Galaxy 手機(Galaxy Note 20系列？)、新款 Galaxy Fold，還有 Galaxy Watch 等新品。針對 5G 版 Galaxy Z Flip，《每日經濟新聞》引述業界人士說法指出，手機尺寸的變化小於 0.1mm，因此消費者很難察覺它與先有 4G 版本的差異。

Galaxy Z Flip 今年 2 月 21 日在台限量上市，折疊後87.4 X 73.6 X 15.4/17.3 mm，展開後為167.3 X 73.6 X 6.9/7.2 mm，重量183公克。 正面搭載1.1吋快捷視窗，展開時為6.7吋21.9:9 Infinity-O O極限全螢幕（螢幕比例21.9:9）。在美國定價1380美元（約合NT$41700），在台灣則是以NT$48880價格推出。在首波銷售一空後，3月中旬已開放第二波購買，目前仍可在台灣三星官網入手。

(中時電子報)