民進黨總召柯建銘與國民黨總召林為洲今日於立院內政委員會爆發口角，柯建銘質疑國民黨會阻礙國土法修法，林為洲於台下反駁，打算上台辯駁，但柯建銘要求讓他說完才讓林為洲發言，雙方就發言時間針鋒相對，互不相讓。經過協商後，決定明日再審國土法，並由陳玉珍擔任召委。

民進黨召委管碧玲於今日立法院內政委員會擔任召委排審國土法，但在國民黨甲動抗議下，民進黨總召柯建銘與國民黨總召於現場協商，後決定今日停審，明日續審，並保證將國土法審畢出委員會。

國民黨團幹事長蔣萬安、林為洲表示，上週國民黨的內政委員會召委已針對國土計畫法排審並詢答，本周民進黨的召委又排審，且事先又未溝通，未來恐都將利用人數優勢，打壓異議聲音。

柯建銘表示，國土法經過討論後，目前爭議的條文都已不處理，大致上都有共識，今天所爭執的是召委排案的程序問題。但希望會議不要停擺，特別是現在正在防疫期間，如果繼續吵下去，對兩黨的社會觀感都不好。

林為洲表示，接續排案不是不行，但這也是特例，而且照例都是由委員會的2位召委事先協商。一般來說，議案都是由1位召委從頭排到尾，這是因為會牽涉到事後協商的問題，因此議事規則上都說明得很清楚。

林為洲說，管碧玲事前也未經協商，就排審了上周陳玉珍已排審過的國土法，如此破壞慣例的作法當然要抗議。如果明天換回讓陳玉珍擔任召委，繼續排案審查國土法，維持同1位召委審查同一件議案，讓明天各黨版本都可充分討論，預計也可順利出委員會，讓國土法在4月底前修法完成，這是國民黨可以接受的立場。

(中時 )