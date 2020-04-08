全球新冠肺炎疫情升溫，對口罩機、防護衣及呼吸器等防疫醫療器材生產設備需求大增，台灣氣立因旋轉氣缸等自動化氣動元件短急單暴增挹注，3月合併營收近1.46億元，比2月近0.62億元大幅成長236.67％，優於原先預估，不單改寫同期新高，也創近18個月營收新高。

氣立3月營收飆新高，今(8)日股價小漲0.10元而以50.5元開出，隨後賣壓湧現而拉回，目前股價呈現下跌走勢。

氣立農曆年後接獲大陸口罩及防護衣等醫療器材設備商短急單，但大陸廠配合當地政府防疫，2月延後開工，短急單反映在3月合併營收回升至近1.46億元，比去年同期成長5.39％；第一季合併營收2.92億元，較去年同期衰退幅度縮減至13.76％。氣立為因應短急單，台灣及大陸兩岸工廠生產線加班趕工，但配合防疫採取錯開班別方式生產。

氣立為償還今年6月6日到期的6億元可轉換公司債，為了借新還舊，3月20日向金管會遞件申請辦理6.24億元可轉換公司。

(工商 )