5G消息新概念來臨，大陸三大電信商在8日發布「5G消息白皮書」，在5G消息帶動下，簡訊、多媒體訊息等將迎來大變革。

新浪科技報導，中國移動、中國電信、中國聯通8日舉辦線上發布會，共同發布「5G消息白皮書」，闡述了5G消息的核心理念，明確了相關業務功能及技術需求，提出了對5G消息生態建設的若干構想。

報導稱，例如傳統簡訊將有全新升級，對於個人用戶而言，5G消息將打破傳統簡訊的長度限制，內容方面也將突破文字局限，實現文字、圖片、音檔、影視、位置等信息的有效融合。對於企業而言，5G消息將為其提供與個人用戶之間的資訊交互接口。企業可通過文字、語音、選項卡等方式向用戶輸出個性化服務與咨詢。

三大電信商稱，要持續在5G消息概念下拓展應用場景。而包括華為、小米、vivo、OPPO、中興、三星、聯想、魅族、海信、蜂動、菊風等11家企業也均出席發布會。

(工商 )