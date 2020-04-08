因應新冠肺炎疫情有持續擴大跡象，台南市政府8日宣布，自4月10日（星期五）起，進出永華及民治雙市政中心，除了量測體溫、實名登記之外，更將實施洽公民眾入府一律配戴口罩，未配戴者屆時將無法進入。

台南市政府祕書處表示，市長黃偉哲多次指示防疫絕對要加強警覺、超前部署，隨著疫情擴大，基於整體防疫需要，台南市政府今天日起，要求公務人員上班一律配戴口罩，且為確保公務正常運作，同時加強保障市府同仁與入府洽公民眾的健康，因此自4月10日起，再提升防疫措施，除量測體溫、實名登記外，同時也要求洽公民眾入府一律配戴口罩，未配戴者將無法進入。

黃偉哲呼籲，新冠肺炎疫情緊張，特別是清明連假後的疫情發展，更值得關切，請各位市民朋友務必保持個人手部衛生，與他人保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交安全距離。他同時也呼籲，洽公市民務必攜帶相關身分證明文件，並接受量測體溫、戴口罩。防疫期間請市民朋友多利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所，以維護自身與他人健康。

(中時 )