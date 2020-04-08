新冠肺炎疫情延燒，就怕口罩不夠用，日前疫情中心指揮官陳時中親自示範「電鍋乾蒸口罩」，試戴後大讚「熱熱的不錯」。國民黨立委葉毓蘭發揮實驗精神，用氣炸鍋蒸口罩，沒想到差點引發火警。

葉毓蘭今（8）日詢時內政部長徐國勇時，提到因沒有電鍋，用氣炸鍋蒸口罩，險些在立法院青島二館引發火警。她詢問徐國勇及現場官員是否嘗試過蒸口罩，徐國勇表示沒有，其他人則沒回應。

葉毓蘭在臉書表示，前兩天唐鳳說6片口罩撐兩個月，想要效法，但辦公室沒有大同電鍋，發現氣炸鍋有恆溫設定，再加上泰國有新聞教用氣炸鍋烤口罩，秉持實驗精神，設定溫度100度，把用了兩天的口罩放進去，設定8分鐘，沒想到3分鐘不到，「口罩就羽化登仙了，留下難聞的的味道和裊裊煙霧」。

不過，葉毓蘭也說，差點引發火警確實有點誇大其辭，當時守在氣炸鍋旁觀察，但擔心沒有口罩、想延長口罩壽命，以身試法，這樣的心情倒是百分百的真實，最後提醒大家，氣炸鍋雖是恆溫設定，但不適合來幫口罩復甦，「請愛用國貨大同電鍋」。

(中時電子報)