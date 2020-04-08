國際舉重總會上周大動作宣判由於泰國與馬來西亞選手被檢驗出違規使用禁藥，有鑑於情事嚴重，決定禁止兩國舉重選手參加東京奧運，並且將泰國停權3年、馬來西亞停權1年，目前兩國舉協有意上訴國際仲裁法庭(CAS)，希望能擺脫停權禁賽命運。

國際舉重總會上周開出禁令，並且特別宣告雖然東京奧運延期1年，但這項禁令依舊會維持到東京奧運結束後，可見得總會對於泰國與大馬舉重選手使用禁藥的怒氣有多麼大。

曾在2017年擔任國際舉重總會副主席的泰國名人因塔拉特表示，國際舉總的這個停權與禁賽令太過嚴苛以及不公平，因為以往大陸和俄羅斯也發生過類似情況，但兩國獲得的待遇更為寬鬆。

泰國舉重隊8名選手在2018年世錦賽被檢驗出使用禁藥，當中有2位選手曾獲得里約奧運金牌，2019年泰國承辦了世錦賽，但泰國選手卻無法參賽，成為世界舉重界的笑話；而馬來西亞則是3名選手在同一年內被抓到使用禁藥，因此國際舉總依規定停權1年。

因塔拉特表示，泰國舉重協會預定在近日向國際仲裁法庭提出上訴，希望國際舉總能夠公平對待他們。

(中時 )