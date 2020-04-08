科技部今(8)日召開記者會，宣布總部坐落在丹麥哥本哈根的柏勝生技，已成功開發新冠肺炎病毒血清檢測設備，能在12分鐘內完成病毒快篩。(李侑珊攝)

新冠肺炎疫情大爆發，各國亟需即時檢測產品，總部坐落在丹麥哥本哈根的柏勝生技，已成功開發新冠肺炎病毒血清檢測設備，不只能在12分鐘內快篩，甚至也可應用於社區回溯與檢測疑似無症狀患者，這項技術平台預計在5月取得歐盟與台灣認證，力拚盡速上市，協助全球抗疫。

柏勝生技(BluSense Diagnostics)成立於2014年，是科技部「萌芽計畫」衍生的新創公司，並已獲台安生技及廣明光電投資，該公司生化研發基地座落於丹麥哥本哈根，軟硬體研發中心與設備生產則位於台灣桃園。

柏勝生技執行副總孫偉芸表示，團隊僅以3周的時間，3月初便完成血清檢測碟片開發，並在中壢天晟醫院協助下，持續優化檢測系統。上週於丹麥第二大醫院Hvidovre hospital執行初步的臨床驗證，靈敏度高達9成，結果令當地醫生十分振奮。下周將在義大利醫院將完成更大量的臨床驗證，預計最快在5月取得歐盟與台灣認證。

孫偉芸也提到，柏勝生技發展出兼具高準確性、攜帶方便與操作簡易的產品，僅需受測者一滴血液作為檢體，12分鐘即可取得定量且高靈敏度與專一性的檢測結果。至於研發施測的檢體來自丹麥，共有15例，其中10例為陽性、5例為陰性。

至於新冠肺炎病毒的篩檢，孫偉芸說，其中一個是檢測IgM，即是感染初期出現的抗體，可用於疑似病例早期篩檢；IgG則於感染中後期出現，可了解患者處於恢復期或是否曾被感染。

孫偉芸也提到，這次研發的血清檢測碟片，可在臨床上同時檢測IgM與IgG，動態了解患者處於何種感染階段，不只可用於社區回溯，甚至也能檢測疑似無症狀患者，以及確認病患是否已無傳染力，是否符合出院標準。這項施測碟片攜帶與操作十分便利，適合於機場、港口等第一線防疫場所使用。

(旺報 )