新冠肺炎疫情擴大重創經濟，資策會產業情報研究所（MIC）綜合觀察國際機構評估後指出，今年台灣經濟成長受到全球疫情影響，保2％困難度高，疫情若能在上半年獲得控制，下半年成長將逐漸回穩，而大陸第一季GDP恐怕將負成長9％，全年成長率下修至3％以下。

MIC資深產業顧問陳子昂表示，未來大陸疫情是否趨緩，且紓困及刺激政策能否讓經濟V型反彈，以及台灣及歐美經濟是否能U型反彈，是下半年的觀察重點。

(旺報 )