資策會預測：台GDP成長保2不易 陸下修3％以下 11:572020/04/08 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情擴大重創經濟，資策會產業情報研究所（MIC）綜合觀察國際機構評估後指出，今年台灣經濟成長受到全球疫情影響，保2％困難度高，疫情若能在上半年獲得控制，下半年成長將逐漸回穩，而大陸第一季GDP恐怕將負成長9％，全年成長率下修至3％以下。 MIC資深產業顧問陳子昂表示，未來大陸疫情是否趨緩，且紓困及刺激政策能否讓經濟V型反彈，以及台灣及歐美經濟是否能U型反彈，是下半年的觀察重點。 (旺報 ) #疫情 #經濟 #成長 #觀察 #產業 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢社區4月8日解封 恐生變 04:102020/04/04 兩岸要聞 集中觀察點 暖心不重樣 04:102020/04/06 焦點新聞 AI人工智慧扮救市主 04:102020/04/06 投資理財 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 還有地方可以花錢 04:102020/04/06 時論廣場 謊稱政府要徵收口罩 酒精代銷業者遭起訴 09:542020/04/06 社會 防堵疫情破口 李克強：防範陸地邊境疫情跨境輸入 22:332020/04/06 兩岸 武漢8日解封 官方加強戒備 04:102020/04/07 全球財經 不敢大疫 憂疫情反彈 武漢續社區嚴控 04:102020/04/07 兩岸要聞 家族企業遇疫情 KPMG:生存之戰 10:592020/04/07 財經 兩岸熱門新聞 武漢解封後首批班機 空服員廣播哽咽 - 兩岸 武漢今解封 凌晨起大批人離城 - 兩岸 - 旺報 美陷泥淖 陸專家籲適度對台動武 - 焦點新聞 - 旺報 任志強落馬 涉嚴重違紀違法遭查 - 兩岸 傳強迫義大利購回先前捐贈醫療物資 陸外交部回應 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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