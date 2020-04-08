北市副市長黃珊珊（左）、台北市立聯合醫院副總院長璩大成（右）。（張穎齊攝）

北市府8日舉行記者會，宣布業者若想申請防疫旅館，需參照市府甫制定的SOP標準作業流程，副市長黃珊珊再重申，北市府在防疫方面，災害準備金幾乎快花完，接下來就要花第二預備金，而議長陳錦祥會支持追加預算，雖然預算拮据會，但會用在刀口上。

觀傳局長劉奕霆表示，目前為止有10家防疫旅館，總房間數達820間，現在還有20、30間旅館跟市府申請，市府8日也公布要成為防疫旅館的SOP，會透過醫學中心的醫護人員幫忙健檢，市府也會輔導辦講座，由觀傳局、衛生局前往現勘，確認現場的空調、房間等清潔措施要符合規定，再上線運作，之後也會不定時訪查。

黃珊珊說，之前因為有太多「人球」，所以跟防疫旅館合作，但不會公布防疫旅館名字，因還是媒合狀態，市府沒出一毛錢，合作的防疫旅館也都是獨棟，SOP完成後，不會有散客混在一起，民間自己在做防疫旅館是拿不到中央補助的，若有市府認可再做才能取得中央經費。

黃重申，國人要返台很難限制，但仍希望中央比照韓國，一下飛機就直接送集中檢疫，否則北市就只能用防疫旅館來防。

黃說，災害準備金最多是用在紓困，光減租、減稅還沒有用，若再追加就要2億多元，都用在協助各局處做防疫等物資，以及第一線工作人員的口罩，接下來會用到二備金，像7日的千人防疫就業幾乎額滿，公有市場也正增加人力，若發生狀況，議長也會支持，相信北市府在現有狀況下，預算雖拮据，仍會用在刀口上。

至於市政大樓洽公管制，公管中心表示，進市府強制戴口罩，4樓以上辦公區不讓市民上來，要洽公的市民需利用市民服務大平台申請，記者若要有通行的權限，需透過媒體事務組調整。黃珊珊補充，9日起比較假日模式，同仁只能進到自己上班的該樓層，民眾洽公要打電話通知承辦人下來，1樓會增加市民服務臨櫃。

針對私有市場有沒有辦法強制戴口罩，黃說，9日起民眾可以買比較多口罩，在公有市場方面，經濟部有讓北市府幫忙攤商可購買口罩，但私有市場部分，經濟部沒配發，要等中央提供的口罩慢慢充分，不過市府有向經濟部請求，希望私有市場也能買。

對於5月1日勞動節假期是否建議，黃說，中央不太可能先想到哪裡是觀景熱點，連台南市長黃偉哲都疑惑台南怎變危險區，而中央是根據國人的訂房資訊，不過反正就是不管去哪、小吃店或逛陽明山花季，都要保持社交距離。

市長柯文哲則稱，理想上1天1片口罩，黃說，以市長的專業，很早就建議，若1天能產1500萬片的話，的確能提供國人普遍的數量，北市府給第一線同仁的口罩，理想上是1個月20片，可自我調配，所以柯才說學生若可1個月達20片（扣除放假），才能強制戴口罩。

另外，衛福部長陳時中示範電鍋蒸口罩，黃說，她不太知道，部長有示範，或許是有效，但也有人說會影響防護作用，要請專家來講。台北市立聯合醫院副總院長璩大成指出，能不重複使用最好，但相信中央做過研究，方法可被相信。

(中時 )