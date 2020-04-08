高雄市長韓國瑜在總統敗選後，回歸高雄卻又要面對罷韓的挑戰，如今罷韓第二階段通過，韓國瑜團隊今日進行反擊，對中選會提出行政訴訟，要讓罷免無效；對此，前高雄市新聞局長王淺秋指出，罷免案在韓市長上任未滿一年就開始連署，明顯偷跑，已違反選罷法，因此決定遞狀聲請停止執行。

對此，高雄市議員黃捷相當傻眼，在臉書上表示，王淺秋在去年12月26日就提出一模一樣的質疑了，而中選會及內政部也已經回覆，這時候又冷飯熱炒，是想表達什麼？如果真的認為高雄市民違法，那為何要等到韓國瑜快被下架了才遞狀？

黃捷指出，去年中選會就說明過「提議領銜人應於公職人員就職滿一年後始得提出罷免案，但提議人名冊的『連署期間』並無法規明定，也未列在應予刪除名冊之事由，無另行限制之必要。」公民團體確實在市長就職滿一年後提出罷免案，完全符合法規，況且，高雄市民能在就職週年隔天就簽出遠遠超過法定數量的提議書，不就是代表對於落跑市長的不信任？請韓國瑜正面面對民意，不要總是想用荒誕的小手段來破壞、抹黑高雄市民的意志。

黃捷稱韓國瑜團隊今天的行為是在「垂死掙扎」，代表他還不想離開高雄市長這個位置，既然這樣，他要做的不是處心積慮找市民麻煩，而是要像個正常的市長一樣乖乖到議會備詢，堂堂正正面對市民投票的結果。黃捷狠嗆：如果連市長的本分都做不到，那就請乖乖主動辭職，不要像個恐怖情人一樣，不愛了又賴著不走，浪費彼此的時間了。

黃捷臉書。

(中時電子報)