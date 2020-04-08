27歲香港女星吳若希2017年和澳門闊少老公何兆鴻奉女成婚，最近吳若希上節目，除了大爆老公髮線後移，又當著1500多名網友面前虧老公寧可花2、3小時打遊戲，也不肯花5到10分鐘打手槍，讓一旁的何兆鴻超尷尬，裝做沒事繼續玩遊戲。

吳若希16歲時在KTV被星探挖掘，隨後出道當歌手，2016年她和何兆鴻公開認愛，半年後一度分手，但一個月後又大復合，同年年底吳若希承認懷孕3月，生下女兒後便登記結婚。吳若希最近忙新專輯宣傳，3日她在IG直播分享日常，她狂拍玩遊戲中的何兆鴻，接著脫口說：「他是個不打手槍的人，因為他說很浪費時間」。

吳若希又掀老公底，稱何兆鴻寧願用2、3小時玩遊戲，但不想花5或10分鐘打手槍，「我不是很明白他時間投入的觀念，是我有問題嗎？」消息一出引發許多討論，有人認為吳若希不該教壞小孩，最近她回應其實打手槍是很正常的事，自己開直播的時間又是在凌晨，應該不會對小朋友有影響，更重要的是何兆鴻根本沒生氣，「我老公不介意啦！」

(中時電子報)