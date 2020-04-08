交通部觀光局委託民調公司，調查全台民眾對今年台灣燈會的滿意度，調查顯示，有八成受訪者對燈會的觀光效益有感覺，且住中彰投的滿意度又偏高；觀光局表示，在肺炎衝擊下，不方便強調人數，能拿到八成滿意度，等同是一種肯定。

第31屆台灣燈會於2月23日圓滿閉幕，但燈會當下正面臨新冠肺炎有影響疑慮，依據台中市政府統計資料，總參觀人數仍達到1182萬人次；事後，觀光局委託「台灣指標調查研究股份有限公司」調查全台民眾對台灣燈會的滿意度，於3月9日至13日市話抽樣調查，以電腦輔助電話訪問，調查對象為居住在全國22縣市且年滿20歲民眾，共計完成有效樣本1068人，在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為±3.0％。

調查結果，有八成受訪者對台灣燈會的觀光效益感到滿意，其中又以居住在中彰投的受訪者滿意度達八成五，相對較高。有近八成受訪者，對台灣燈會轉型為大型設計博覽會之規劃感到滿意，其中又以20至39歲年輕受訪者滿度度達九成以上；有八成以上的受訪者對台灣燈會以環境劇場表演之規劃感到滿意，其中又以住在中彰投地區的受訪者滿意度達約九成；實際參觀過台灣燈會的受訪者滿意度達九成，較未參觀過的受訪者滿意度高。

觀光局表示，本次台灣燈會改變以地方特色為主燈造型，落實地方創新，受到肯定，同時搭配美學設計之強化變革與音樂融入開燈特色，達到音聲光影體驗。

(中時 )