基隆市安姓女飼主於5日在海大操場旁遛著阿柴小米，不料將繋繩解除後，竟然擅自跑離目視範圍。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆報導）

基隆市安姓女飼主於5日在海大操場旁遛著阿柴小米，不料將繋繩解除後，竟然擅自跑離目視範圍。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆報導）

基隆市一名安姓女飼主於5日在海大操場旁遛著阿柴小米，不料在將繋繩解除時，愛犬小米竟然擅自跑離目視範圍，安女心急如焚，便向基隆市第二分局正濱派出所報案，安女更指出，這隻「愛冒險的小米」時常趁隙跑掉，讓她每次都急著四處尋找，挨家挨戶詢問附近店家。

安女表示，這次在海大操場旁遛狗，僅將繋繩卸下，小米就狂奔跑走，讓她心急如焚，所以才請求警方來協助下，調閱海大校園周遭監視器，試圖了解愛犬小米走失路線及可能之行跡方向，並且利用網路PO文請大家協尋，恰巧有熱心民眾在漁港附近看到愛犬小米的蹤跡，才由員警火速衝到碧砂漁港迎接這隻「愛冒險的小米」。

安女見到愛犬小米安然無恙後，忍不住激動地狂落淚，頻頻向警方道謝，基隆市警察局第二分局向有飼養寵物的民眾表示，若有外出遛狗或遛貓時，應該多加留心寵物動向，並繫好牽繩，避免心愛的寵物走失。

(中時 )