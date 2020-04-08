盧秀燕（前右）8日至北區公所慰問鼓勵第一線防疫人員。（張妍溱攝）

台中市長盧秀燕8日至北區公所慰問第一線防疫人員表示，全世界疫情目前相當嚴重。台中市政府在農曆前2天、1月日22日宣布，將防疫中心作業由三級升級為二級，當時台中市是全國領先，卻遭批小題大作、過度緊張，中央防疫中心1月23日跟進三級升二級，證明台中市防疫走正確方向，讓疫情溫和平靜。

「感謝守護英雄！」盧秀燕表示，台中市居家檢疫及隔離人數從原本1萬3千多人，截至目前約2千8百多人，平均1個里幹事要照顧30多人，背負高風險、不眠不休工作，相當辛苦，除了感謝里幹事、民政局、區公所同仁防疫辛勞，並動用市府第二預備金200萬元，加發1到3月份防疫加班費及1千元禮品卡獎勵金。

盧秀燕現場鼓勵防疫人員，疫情尚未結束，還有一段路要走，拜託每位防疫人員堅守崗位、繼續努力、加油。並呼籲民眾，希望家園安全，是每個市民的心願，防疫就是每個人都應像螺絲釘把自己負責的部分鎖緊、看好，自己負責的部分連接起來形成一個防護網，努力守護自己的家園、安心生活。

(中時 )