新冠肺炎疫情持續升溫，「WaCare遠距健康」發現近期遠距醫療需求增加，順勢首推遠距醫療金三角線上衛教課程、遠距健康諮詢、雲端醫病關係管理，透過完善且豐富的團隊經驗、創新的大數據與雲端科技應用，WaCare的線上衛教課程短短2個月已成功導入64個社區、而遠距健康諮詢數更提升16倍之多，成功在第一季繳出漂亮的成績單！

目前已累積超過300位醫療專家入駐的WaCare，包括醫師、藥師、牙醫、營養師、諮商心理師、護理師、物理治療與職能治療師等專業，透過經濟部智慧城鄉計畫補助，在各社區進行遠距健康促進課程，課程內容包含糖尿病、高血壓、腎臟病等慢性病護理、銀髮居家運動教學、口腔保健、失智症照護、心理健康、新冠肺炎疫情知識等多元遠距課程，短短2個月已成功導入64個社區、更有超過100個社區正在排隊申請！

此外，WaCare規畫在今年透過「WaHere預防衰弱與延緩失能遠距健康促進計畫」，串連地方政府、醫療機構和地方部落文化健康站，協助遠距社區志工教育訓練的系統建構、落實偏鄉醫療，目前已經深入南投縣、新北市、台東縣等多個偏鄉社區或山地部落，期待透過科技打破現實距離的侷限，減緩城鄉差距。

WaCare是由執行長潘人豪(前元智大學教授/目前任教於東海大學)率領一群醫療照護專家與數據工程科學家組成的團隊，瞄準未來難解的現實困境，開發出創新健康社群網路應用服務「WaCare 我的健康社群」，連結健康專家與親友的關懷網路，透過AI推論引擎、機器學習演算法與自然語言分析，串連政府開放資料、穿戴式裝置、個人醫療數據，實現個人行為塑模與健康風險預測，透過個人化的衛教建議、線上觀賞衛教影片、視訊聯繫與活動競賽提升社群親友的健康意識，並以主動式風險警示誘發線上諮詢與關懷行動，即早抑制風險發生。

(時報資訊)