陸股早盤小跌0.32％ RCS富通訊類股漲 12:002020/04/08 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市8日開盤低迷，上證指數開盤跌幅下竄至0.6％，上午跌幅逾0.7％，但隨後收斂，早盤收盤跌0.32％報2,811.88。深證成指開盤亦跌逾0.6％，早盤收跌0.59％報10,367.52點。 新浪財經數據顯示，陸股8日RCS、中船系、旅遊景點類股漲幅較大。受益於大陸三大電信商8日上午發布「5G消息白皮書」，RCS富通訊類股齊漲，神州泰岳、彩訊股份、夢網集團、海聯訊集體漲停。 (工商 ) #陸股 #RCS #通訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-光電》晶睿3月營收5.89億元 月增18.47％ 08:192020/04/06 財經 華為斥資6,600萬人民幣 入股中電儀器 04:102020/04/07 全球財經 三大利多 陸股長線有看頭 04:102020/04/07 投資理財 法人：陸股Q2後市相對樂觀 04:102020/04/07 投資理財 內需政策挺 陸消費類股看俏 04:102020/04/07 投資理財 LINE SPOT新增點餐外帶 首波上線店家近5百 14:352020/04/07 科技 陸股收盤漲2％ 重登2800關卡 16:012020/04/07 財經 人行降準 陸股信心強 04:102020/04/08 投資理財 大陸疫情高峰已過 陸股逢低布局 04:102020/04/08 投資理財 u-blox收購IoT通訊即服務供應商Thingstream 10:422020/04/08 財經 財經熱門新聞 不是要你囤 但衛生紙可能真要缺貨了 - 財經 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 油價大暴走、台塑四寶度寒冬 逢低買進的好時機來了？ - 財經 沙俄減產有「鬼」？油價又崩藏內幕 - 財經 口罩明開放寄海外親友 立委質疑：109國不收根本寄不出去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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