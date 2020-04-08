大陸股市8日開盤低迷，上證指數開盤跌幅下竄至0.6％，上午跌幅逾0.7％，但隨後收斂，早盤收盤跌0.32％報2,811.88。深證成指開盤亦跌逾0.6％，早盤收跌0.59％報10,367.52點。

新浪財經數據顯示，陸股8日RCS、中船系、旅遊景點類股漲幅較大。受益於大陸三大電信商8日上午發布「5G消息白皮書」，RCS富通訊類股齊漲，神州泰岳、彩訊股份、夢網集團、海聯訊集體漲停。

(工商 )