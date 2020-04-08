江興鍛(4528)3月營收一如先前預期，大陸廠受到疫情影響，雖然工廠復工後但人力不足，加上客戶復工時間較慢，3月營收1.42億元，月減9.8％，年減37.8％。法人估計，隨著復工率的提升，加上大陸車市需求略微回升，預期4月會略優於3月，但今年整體表現還是要看終端汽車消費需求回升的情況。

江興鍛2月營收1.57億元，年減8％，主要因公司對大陸本田的出貨延後一個月認列，未反映武漢工廠停工的影響，3月營收進一步疲軟，則是本田汽車的武漢廠以及襄陽NTN至3月才恢復營運，完全顯現疫情的負面衝擊。累計第1季營收4.88億元，年減27.5％，今年第1季大陸廠及台灣廠營收都呈現雙位數衰退，大陸廠幅度更大於台灣廠。

去年有美中貿易戰，今年2月又面臨新冠疫情爆發，讓兩岸車市終端消費需求回升充滿不確定性，由於第1季營收明顯下滑，第2季干擾因素能在，上半年估計還是平淡，下半年仍待客戶年度訂單狀況而訂。

(時報資訊)