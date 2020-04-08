為與全台民眾偕同防疫，全聯福利中心今(8)宣布正式宣布加入「口罩實名制2.0」線上第四輪預購行列，自4月8日早上8點起至4月10日晚上8點，民眾使用eMask口罩預購系統登記預購，並於4月11日早上8點至4月13日晚上8點期間完成繳費，即可在4月16日到4月29日期間到全台987家全聯門市領取口罩，讓民眾多了新的領口罩通路選擇。消費者領取步驟需攜帶身分證或上面有身分證字號的駕照、健保卡等，以及提供取貨序號讓門市人員予以核對，即可完成領取口罩程序。

全聯加入「口罩實名制2.0」線上第四輪預購行列，預購付款後可選擇至全聯門市領取口罩。(全聯提供／黃慧雯台北傳真)

除了讓民眾可更方便快速領取口罩外，全聯也提醒顧客於門市消費完後應勤洗手，溫馨提醒可使用「PX Pay」非接觸性支付方式，且自4月10日至7月2日期間，還推出點數2倍送活動，用「PX Pay」消費滿100元送6點福利點(含原3點)。

全聯指出，2020年初起新冠肺炎(COVID-19)疫情持續升溫，面對外部嚴峻環境，除透過平穩物價、安定供給，為社會的穩定貢獻一已之力外，各賣場也都有加強清潔及消毒作業，包含手推車跟購物籃，同時在定點提供酒精給消費者使用。至於員工部分，則加強宣導勤用肥皂洗手，並做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩以及量體溫，如有感冒症狀像發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。至於部分設有麵包櫃的門市目前皆暫停試吃，減少直接接觸，其中有部分門市更同步撤掉用餐區，全聯全力配合政府防疫工作，亦呼籲民眾做好防護措施，包含進入賣場戴口罩、購物回家後要勤洗手等，盡量避免可能的傳染途徑，而後續全聯會繼續陪同全台民眾一同抗疫。

(中時電子報)