外貿協會為推動資通訊產業的出口動能，在疫情期間更加緊鑼密鼓規劃各式推廣方案，今年9月，貿協將首度於緬甸及印度辦理COMTECH資通訊系列展，打造新南向交易平台，搭配因疫情延期舉行的COMPUTEX(台北國際電腦展)，國內外雙展同步登場，提升資通訊產業國際能見度，促進資通訊供應鏈恢復出口動能。

放眼台灣資通訊產業，宛如近代科技技術的發展縮影，從早期零組件及硬體，到近年結合各產業領域軟硬整合的新興應用，都可見到台灣資通訊業者的創新實力。近期新型冠狀病毒(COVID-19)疫情橫掃全球，台灣發揮數位科技實力迅速因應，博得全球讚賞，是對台灣業界最直接的肯定。

9月11日至12日於仰光辦理的「緬甸資通訊暨電競展」(COMTECH Myanmar)，鎖定緬甸政府推動數位轉型，行動上網普及率及電玩人口快速成長，緬甸5千多萬人口中，超過9成使用者透過行動網路連網，帶動數位產業及電玩領域的發展。COMTECH Myanmar將聚焦消費性電子產品、網路連結、E化服務系統、電競設備與周邊產品等主題，滿足當地數位化需求。

9月29日至10月1日於孟買展覽中心舉辦的「印度資通訊暨智慧城市展」(COMTECH India)，則著眼近年積極推動「印度製造」(Make in India)、「數位印度」以及100座智慧城市等共5,151項計畫。COMTECH India以智慧城市、物聯網、新創為主軸，完整呈現資通訊技術以與創新應用，以及智慧水資源、智慧交通及智慧能源等解決方案，預期將吸引印度大型企業與政府單位參觀採購。

另外，受新型冠狀病毒疫情影響延期辦理的「台北國際電腦展」(COMPUTEX)，除6月原檔期期間辦理COMPUTEX線上展覽、視訊採購洽談會及線上論壇外，亦配合業界需求，規劃於9月28日至30日展覽中，呈現5G與通訊、智慧解決方案、電競及創新與新創（InnoVEX）等重點主題。

(時報資訊)