最近有大陸網友在微博上爆料，指雲南野生動物園出現不人道的收費動物互動項目，允許遊客在繳費後，拿個下方綁著肉塊的長釣桿，像「釣魚」一樣上上下下擺動肉塊「釣老虎」，引誘老虎上鉤吃肉，誇張的動物餵食互動方式，引來不少批評。

據《澎湃新聞》等大陸媒體報導，這家位於昆明市的雲南野生動物園，有一項必須收費的奇特動物互動項目，據悉一次投餵約合台幣85元至200元不等的費用，就能進行所謂「釣老虎」的另類互動。但查遍雲南野生動物園的官網上，並沒有找到關於「釣老虎」的活動介紹與費用說明。

但據當地人是指出，雲南這家動物園，「釣老虎」的收費活動已經存在多年，過去曾有網友在網路上發文投訴，認為這樣的行為對動物不太好，且民眾站著「釣老虎」的高台，沒有完善的防護欄，遊客可輕易將身體跨出去，畫面看起來有點危險。不過該動物園內的工作人員強調，「釣老虎」現場都有專人指導，並強調「老虎跳不上這麼高，也從來沒有跳上來過。」

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(中時電子報)