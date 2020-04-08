由縣長楊文科（中）和慈濟志工希望祝福包和防疫物資，讓第一線防疫人員和居家檢疫者感受到暖暖的愛。（羅浚濱攝）

慈濟慈善事業基金會理事長顏博文偕同志工8日到縣府，捐贈1500份安心祝福包及100份兼放大鏡功能的體溫貼片、口罩等防疫物資，縣長楊文科認為祝福包內保健品、營養品和心靈補給品，對目前上千位居家隔離和檢疫者的身心靈，可發揮穩定安慰作用。

慈濟「安心祝福包」有五穀粉、健康穀糧、保健品、靜思語、健康平安吊飾和愛心祝福卡等7項物品。防疫物資袋內有防炫光的防霧面罩、太陽眼鏡、手帕、口罩、體溫貼片等。顏博文當場示範防霧面罩用法，楊文科也試戴防疫太陽眼鏡，表示防疫物資將轉交第一線防疫人員。

顏博文表示，防疫物資是由基金會的大愛感恩科技所研發，大部分原料是回收塑料品，變成有用的物品，依居家隔離人數，分送給13個縣市，之後也會視地方需求接力送關懷。

楊文科感謝清明連假期間，80幾位慈濟志工齊聚新竹靜思堂，花了2小時打包1500份安心祝福包給新竹縣，指縣府也提供檢疫者關懷包，內容有關懷手冊、溫度計、口罩14個、肥皂、漂白水等物資。另外，中華電信「防疫關懷包」有14天線上免費服務；點閱串流科技股份有限公司也加碼免費提供新竹縣1000份MagV快訊閱讀序號卡(QR code卡)開通後可免費線上閱覽超過300本雜誌。

楊文科表示，縣府下週將施行分流辦公，將部分員工移到體育場上班，另外，進入縣府除了量體溫、手部消毒，也必需實名登記，希望在各界合力防疫下，新冠肺炎疫情很快過去。

(中時 )