疑似壽星男子遭朋友用高壓水柱直噴。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

洗車場椅子也遭毀壞。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東市1間洗車場張姓業者8日貼出1段影片，7日深夜11時許1群年輕人疑似為了替朋友慶生，竟將壽星用膠布綁在椅子上，在用洗車用的高壓水槍噴洗，壽星無法動彈還學袋鼠一步步跳開，張姓業者說「年輕人開趴很好，但不要玩過頭了。」

年少輕狂，為了讓青春不留白真是什麼事情都做得出來，台東市7日深夜竟然有1群年輕人跑到洗車場幫朋友慶生，不只在現場吃起蛋糕，還用高壓水槍噴灑壽星，行徑十分誇張。

疑似壽星的男子被朋友用膠帶綁在停車場的鐵椅上，1位友人則拿起高壓水槍逕自往壽星身上噴，壽星被噴到受不了，又無法動彈，只好學起袋鼠一步步跳開想要逃離，卻悲哀的不慎跌倒在地，鐵椅的腳座還被損壞。

張姓業者將影片貼臉書提醒表示，年輕人開趴很好，但不要玩過頭了，用高壓水槍近距離直噴人是很危險的，會受傷會死人的，新聞都沒在看的嗎？高壓水槍水柱壓力高達80至100磅，希望壽星平安無事。

網友看到影片紛紛怒斥，「過分死了，這種慶生法小心喜事變調！」、「好危險，真的要小心，不能開玩笑的」、「這要報警處理了拉，給他們一些警惕與危機意識。」

(中時 )