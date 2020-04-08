劉至翰2019年被拍到外遇台大研究所的嫩妹，沒多久就與二婚妻Vivian宣告離婚。據《鏡週刊》報導，他之前因做生意失敗，留下500萬債務卻沒有出面處理，連累前妻Vivian幫忙還債，但Vivian近來也失業，已無力再幫忙還債，也聯絡不上劉至翰，之前甚至還發生昏倒在路邊的情況。對此，劉至翰透過經紀人發出聲明，表示自己看到新聞也「八仗（正確應為丈二）金剛摸不著頭緒」，強調他從未迴避債務，也分批償還中。

劉至翰聲明全文：

我看到新聞也八仗金剛摸不著頭緒，所有的債主都是朋友，我不但持續聯絡且分批償還中，他們都很高興我能回到我的本業上努力賺錢，這次我非常謝謝三立電視台《炮仔聲》劇組願意在我辛苦的時候給我機會證明自己，我更要謝謝國稅局／勞保局／健保局，在我不知道為什麼被罰這麼多錢的時候給我最大的協助。我再重申一次，無論公家的私人的，我知道的債務部分，我從來沒有迴避！

水晶生意沒有失敗過反倒幫助我很多，我失敗的是沒有注意公司內帳與把未來發展規劃好，我不想歸責給任何人所以我選擇全部承擔，這裡我想要澄清金額，我所有負債金額加起來不是500萬元，是近千萬！我樂觀面對努力工作償還。

我不是殺人放火賣槍販毒，不過是在事業上摔了一跤，不知道為什麼？特定媒體好像受了指使般不停地追殺，這些欲加之罪我本來不想回應，但是我不想讓私下幫助我的朋友與工作上支援我的神隊友們被打擾。

感情的事情就恕我不回應了！

感謝大家的關心，新冠病毒疫情真的比我現在的狀況更值得關心喔～

我深信主的呼召跟應許，接下來我們慢慢看下去～

劉至翰 筆

(中時 )