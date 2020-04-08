環保局表示，已加強巡查易遭亂丟口罩的熱點場所，包括醫院周邊及停車場、運動場、風景區、公園、火車站、客運站以及高鐵站等。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

環保局表示，已加強巡查易遭亂丟口罩的熱點場所，包括醫院周邊及停車場、運動場、風景區、公園、火車站、客運站以及高鐵站等。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎全球確診人數突破百萬，人人戴口罩，但口罩濫丟越來越嚴重，防疫期間亂丟者，第一次罰3600元、第二次處最重罰鍰6000元，彰化縣環保局疾呼不要不在乎

，處處有人盯著你，檢舉達人去年檢舉違反廢棄物清理法濫丟垃圾， 去年成案就高達614件，發出11萬2000元獎金。

濫丟口罩讓人看得感覺好恐怖、好噁心，彰化縣環保局表示口罩是一次性物品無法資源回收，用過後應由內往外反摺以耳掛繩束好丟入垃圾桶，丟棄口罩後也應立即洗手，強化個人保護。

環保局表示，已加強巡查易遭亂丟口罩的熱點場所，包括醫院周邊及停車場、運動場、風景區、公園、火車站、客運站以及高鐵站等，一旦查獲亂丟口罩行為，將直接開單告發取締。

環保局為鼓勵民眾共同監督，檢舉時請提供足資辨識身分的照片或影片，例如清晰的車牌號碼等證據舉發亂丟口罩行為，經查證屬實，檢舉人將獲得實收罰鍰15％之檢舉獎金，配合防疫守護環境大家一起來。

彰化縣環保局表示，統計去年就頒發檢舉獎金達11萬2000元，其中檢舉達人一人檢舉成案就高達416件，領走7萬9000元。「哇！這是賺紅包好方法嗎？」但既然成案，被罰的人理當受罰，沒有公德心得付出代價；尤其防疫當頭，也為了維護環境，還是希望人人雞婆一點，檢舉達人多一點好了。

(中時 )