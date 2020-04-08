幼兒園童化身「小小超人」做愛心，募近2000張發票助植物人。（創世基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

迎接兒童節更要做愛心！基隆親親幼兒園小朋友化身「發票小超人」，感受施比受更有福的喜悅，全校師生動起來，共募集1955張發票，全數捐給創世基隆安養院，作為植物人常年服務基石，從小小分享為出發點，如漣漪般擴散，盼孩子在未來生活中，也能延續愛與關懷。

對公益不遺餘力的基隆親親幼兒園，常以愛心義賣、或帶學生至安養院內服務，以實際行動關懷植物人，近期得知創世因新冠肺炎影響，憂心服務中斷，園長主動「發起發票樂捐活動」，鼓勵全校師生及家長動起來。

創世基隆院長林孟潔表示，發票一直是創世基金會安養植物人的重要基石，自政府推動電子發票及增設千萬大獎後，與往年相比，受贈發票量下滑近4成，今年更是受疫情影響，基隆部分發票點，單月捐贈發票量銳減3成，各項公益活動皆取消，但植物人服務不能停，目前院內安養56位個案開銷龐大，只能咬牙苦撐，期盼社會關懷不要斷，每日存下10塊銅板，月助300定期小額捐或認助尿布、看護墊等物資，合力撐舟度難關。

(中時 )