宜蘭市幾米公車即日起縮減一半的發車次數，將其中一輛改採定點展示或包車方式提供服務。（胡健森攝）

在新冠肺炎疫情籠罩下，搭乘大眾運輸系統的民眾明顯減少，即使是宜蘭縣最有特色，也是全國唯一的宜蘭市「幾米公車」也難以倖免，宜蘭市公所經討論後決定，即日起減少一半幾米觀光巴士的發車數，改為定點供遊客打卡拍照，或是預約包車使用。

宜蘭市擁有兩輛全國獨一無二的幾米公車「奇蹟號」與「星空號」，由於車廂內外充分結合繪本作家幾米的作品，座位上甚至還有幾尊真人大小的幾米繪本人物，陪著乘客一起搭車遊覽宜蘭市，深受來自各地遊客喜愛，每每座無虛席。

市長江聰淵表示，自從新冠肺炎疫情爆發之後，搭乘幾米公車的遊客大幅滑落，甚至不到原先的一半，市公所決定暫時減少幾米公車的固定發車班次，將原本每半小時發車改為每小時發車，不固定發車的幾米公車則會停放在幾米公園旁的「幸福轉運站」，供遊客上車參觀及拍照。

但如果有5人以上的團客，可以先向市公所提出申請，定點展示的幾米公車就會轉為包車性質，依照預定的時間、地點載運團客，且同樣維持不收車票費用，但鼓勵大家將身上的發票投入車上的發票箱內，這些發票都將收集起來，由市公所整理之後捐給弱勢、社福團體。

(中時 )