Doz Lin現為動畫師，大學時期曾和同學獨立出版漫畫合集《真的真的真的》，在臉書經營粉絲專頁「車尾燈」。(文化部提供)

世界前三大的法國安古蘭漫畫節每年舉辦藝術駐村交流計畫，台灣自2014年起也陸續舉薦敖幼祥、米奇鰻、61Chi、陳沛珛等10位漫畫家前往駐村。文化部今日發布新聞稿公布，今年將由漫畫家阿多（Adoor Yeh）、Doz Lin赴安古蘭國際漫畫暨影像城「作者之家」駐村創作3個月，與來自世界各地、不同文化背景的駐村漫畫家交流激盪。

阿多此回以《B’bu-maqaw》（泰雅族語「棲蘭山」之意）的創作計畫，獲法方評選委員會青睞，以魔幻又輕鬆的自然地方史，攪動單一敘事，預計發展為中篇奇幻漫畫。

本名為葉天棋的阿多，畢業自元智大學藝術設計系，在大學期間成立 SIDE DOOR 工作室，接洽漫畫、分鏡與平面設計等工作，2013年開始漫畫創作，曾參與里茲Thought Bubble 與倫敦 Comica Comiket 等漫畫藝術節活動。2017年曾赴法國安古蘭國際漫畫節參展，近期最新作品為刊載於漫畫雜誌《熱帶季風》的短篇漫畫〈毛柿〉，描述台灣鄉土詩人吳晟與自然的關係。

Doz Lin現為動畫師，大學時期曾和同學獨立出版漫畫合集《真的真的真的》，在臉書經營粉絲專頁「車尾燈」，2019年曾將發佈粉絲專頁的短篇漫畫集結成冊出版。近年每年辦一檔展覽，展覽內容橫跨動畫、插畫、漫畫。

Doz Lin本次獲選的駐村計畫，以一個「時常為工作忙碌的人」身份，換個環境生活，找到忙碌的源頭和意義，並反映異地的生活片段與心境，繪成冷靜、荒誕風格的漫畫。

安古蘭國際漫畫暨影像城是包含漫畫博物館、資料中心、電影院、展覽廳、書店、技術及多媒體支援中心的綜合性文化機構。阿多與Doz Lin將於今年12月赴法，在安古蘭作者之家駐村創作至明年2月。

(中時 )