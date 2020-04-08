因應新冠肺炎疫期間，企業機構端遠端／異地辦公的硬體需求，技嘉（2376）攜手通路代理商展碁國際（6771）推出筆電租賃方案，為企業在疫期間的非常時期節省需大筆換購升級設備的成本支出，以租賃代替購買。

技嘉提供租賃之筆電皆為全新品，租賃期最短為1年，可依需求選擇其兩大筆電產品線AERO及AORUS全系列機款。同時針對用戶所在之室內格局造成的無線網路訊號覆蓋率與通訊品質，技嘉結合了Killer Wireless xTend技術，透過筆電作為無線網路延伸器，進一步擴展無線網路覆蓋範圍達90平方公尺，提升網路覆蓋率。

另全系列筆電新品皆搭載Intel最新第十代Core-i處理器及NVIDIA GeForce系列獨顯，同時配置多達9個外接接口，除了基本USB外、含括了Display、HDMI、Thunderbolt等影音傳輸接口一應俱全，毋須再外購一堆轉接頭才能轉接大螢幕。其中，技嘉AERO系列筆電並配置高達94Wh大容量電池，在高效使用情況下，也能維持8~9小時以上電量。

(工商 )