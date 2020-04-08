沈世朋近日上《請問你是哪裡人》分享自己婚禮大小事，他說當初跟老婆李新結婚前，李新覺得結婚就是兩個人的事，直接看農民曆挑了一個宜嫁娶，還有與自己幸運數字滿合的日子，結果沈世朋媽媽知道後覺得結婚是一輩子的事，日子不能順便挑，結果找了一個大師算了之後，竟然挑了一個星期一，那整個月只有這天適合沈世朋跟李新的八字，迎娶跟婚宴只能擠在同一天，接下來李新希望海島婚禮跟墾丁沙灘婚禮通通被長輩打槍，讓李新真的覺得好悶。

他說兩人總共準備了600份喜帖，兩張式的中間還要手工用緞帶串起來的超費工喜帖，當時他在拍on檔戲，拍到已經沒日沒夜每天回到家只能待兩個小時，喜帖這件事他根本幫不了忙，連迎娶要準備的東西都是李新自己一個張羅，一直到有一天他拍完戲凌晨兩點到家，一開門看到李新還在客廳綁緞帶跟寫喜帖，就好心問了一句：「妳怎麼還不睡啊？」不問還好這一問讓李新一聽整個人瞬間爆哭，邊哭邊說：「我不想結婚了啦！」原來李新從喜帖綁緞帶到寫好姓名、地址一份喜帖弄好要花個5分鐘，全部600份通通她一個人弄要弄多久，李新開始連環炮抱怨，結婚日期不是她要的、地點也不是她要的，除了沈世朋是她要的，剩下的都不是她要的。

(中時 )